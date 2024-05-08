Движение ХАМАС подтвердило участие своей делегации в переговорах в Египте

Делегации палестинского движения ХАМАС, возглавляемая заместителем руководителя организации в Газе Халилем аль-Хайей, прибыла в Каир для участия в диалогах по достижению перемирия на территории сектора Газа.
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