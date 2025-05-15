С июня из Читы можно будет улететь в Магадан прямым рейсом

С 4 июня одна из авиакомпаний запускает регулярные рейсы между Читой и Магаданом. Перелёты будут выполняться на самолётах SSJ100, рассчитанных на 100 пассажиров, а время в пути составит примерно 3 часа 15 минут, сообщается в Telegram-канале городского аэропорта.