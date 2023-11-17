Какой доход должен быть у богатых севастопольцев? (ВИДЕО)

Наши журналисты провели опрос на улицах Севастополя, где задали севастопольцам вопрос: «Какой доход долен получать человек в месяц в Севастополе, чтобы считаться богатым?» Что из этого вышло смотрите в нашем видео.
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