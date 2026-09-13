Антонелли выиграл гонку Формулы 1 в Мадриде, Ферстаппен и Норрис на подиуме

Антонелли выиграл гонку Формулы 1 в Мадриде, Ферстаппен и Норрис на подиумеLAT Images / MercedesПилот Mercedes Кими Антонелли одержал восьмую победу в сезоне-2026, легко и уверенно выиграв первую в истории гонку Формулы 1 на городской трассе Мадринг.