«Он наш главный партнер»: что Путин сказал китайскому информагентству

Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. Глава России рассказал об увеличении товарооборота между двумя странами, развитии российско-китайских отношений, глобальных задачах и многом другом, сообщает PRIMPRESS.
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