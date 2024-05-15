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«Он наш главный партнер»: что Путин сказал китайскому информагентству

«Он наш главный партнер»: что Путин сказал китайскому информагентству

Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. Глава России рассказал об увеличении товарооборота между двумя странами, развитии российско-китайских отношений, глобальных задачах и многом другом, сообщает PRIMPRESS.

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