Агентство EFE подтвердило смерть угнавшего вертолет Ми-8 летчика Кузьминова

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в испанской провинции Аликанте.Испанское информационное агентство EFE подтвердило, что в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте был убил летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году сбежал из России на Украину, угнав вертолет Ми-8.