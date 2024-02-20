Агентство EFE подтвердило смерть угнавшего вертолет Ми-8 летчика Кузьминова

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в испанской провинции Аликанте.Испанское информационное агентство EFE подтвердило, что в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте был убил летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году сбежал из России на Украину, угнав вертолет Ми-8.
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