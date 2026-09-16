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Красный Север

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Дегустации, мастер-классы, концерты: что ждёт гостей на фестивале «Хлеб Ямала»

Дегустации, мастер-классы, концерты: что ждёт гостей на фестивале «Хлеб Ямала»

Организаторы фестиваля «Хлеб Ямала», который пройдет с 18 по 20 сентября, приоткрыли секрет, что увидят гости на мероприятии и смогут ли испечь хлеб собственноручно.

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