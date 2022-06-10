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В Госдуму внесли законопроект о засекречивании сведений о золотовалютных резервах РФ

В Госдуму внесли законопроект о засекречивании сведений о золотовалютных резервах РФ

По инициативе правительства в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий особенности регулирования корпоративных отношений, финансового рынка, возможности реорганизации банков, а также засекречивание сведений о золотовалютных резервах РФ.

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