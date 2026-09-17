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Царьград

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Врач Литвиненко рекомендовал россиянам ходить до 15 тысяч шагов

Врач Литвиненко рекомендовал россиянам ходить до 15 тысяч шагов

Врач-ортопед Андрей Литвиненко сообщил, что для поддержания здоровья россиянам рекомендуется ходить от 5 до 15 тысяч шагов в день в зависимости от возраста.

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