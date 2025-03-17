Каким 4 знакам китайского гороскопа мешает жить груз прошлых жизней Алёна ЮрьеваВопрос кармы и влияния прошлых воплощений на жизнь человека всегда был актуален для тех, кто ищет ответы на трудности, возникающие в его жизни.
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