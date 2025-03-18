В Кремле рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Политика как она есть

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не теряет надежды. Таким образом он высказался об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает «Коммерсантъ».