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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Этторе Мессина: «Было интересно наблюдать за игрой Ти Джей Шортса, хоть он нас и совсем замучал»

Разыгрывающий «Парижа» набрал 24 очка, 6 подборов и 10 передач и помог своей команде обыграть «Милан» в Евролиге.

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