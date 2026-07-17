Где искать демократию?

Вот интересно: всю жизнь мне какие-то люди объясняют, что я живу в недемократической стране. Сначала моя страна не угодила внешним наблюдателям, потому что тут не было конкурирующих партий, свободного рынка, свободы прессы, свободы обмена информацией, выезда за границу, свободы того, свободы сего.
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