Где искать демократию?

Вот интересно: всю жизнь мне какие-то люди объясняют, что я живу в недемократической стране. Сначала моя страна не угодила внешним наблюдателям, потому что тут не было конкурирующих партий, свободного рынка, свободы прессы, свободы обмена информацией, выезда за границу, свободы того, свободы сего.