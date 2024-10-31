Популярная российская актриса снялась в купальнике и без макияжа

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Популярная российская актриса Лиза Моряк показала естественную внешность в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).