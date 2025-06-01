Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

В России 1 июня отмечают 292 года со дня основания Северного флота России. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

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