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Габриэль Агбонлахор: «Представьте Холанда или Кейна в «Челси» – команде нужен беспощадный форвард. Хавертца отталкивают от мяча»

Габриэль Агбонлахор: «Представьте Холанда или Кейна в «Челси» – команде нужен беспощадный форвард. Хавертца отталкивают от мяча»

Габриэль Агбонлахор представил выступление форварда Эрлинга Холанда за «Челси». «Челси» не хватает беспощадного форварда.

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