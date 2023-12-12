Без названия

Тяжелораненый российский военный с позывным «Бабка», который был забыт боевыми товарищами после штурма двух опорных пунктов ВСУ, выживал на поле боя вместе с раненым солдатом ВСУ, не имея ничего, кроме смердящих трупов, более недели.
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