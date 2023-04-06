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«Украинцы, что вы, вообще, считаете победой?»

«Украинцы, что вы, вообще, считаете победой?»

Накануне широко разрекламированного "могучего украинского контрнаступа", мы тут вот о чём подумали: хохлы, а чего вы хотите добиться в итоге? Победы? А зачем вам победа, в принципе? И что вы, вообще, считаете победой?Давайте разберёмся вместе.

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