«Украинцы, что вы, вообще, считаете победой?»

Накануне широко разрекламированного "могучего украинского контрнаступа", мы тут вот о чём подумали: хохлы, а чего вы хотите добиться в итоге? Победы? А зачем вам победа, в принципе? И что вы, вообще, считаете победой?Давайте разберёмся вместе.