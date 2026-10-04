В Рязани из-за бездействия УК прорвало трубопровод

Выяснилось, что ООО «Эко-комфорт» лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. Инспектор обнаружил повреждения участков трубопровода системы водоотведения дома, в техподполье 2-го подъезда, имеется порыв трубопровода холодного водоснабжения.
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