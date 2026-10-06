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Иркутск Сегодня

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Мороз не страшен: секреты «тёплых» грядок в условиях сибирского климата Иркутской области

Для многих сибирских дачников лето — это гонка со временем. Короткий тёплый сезон, резкие перепады температур и холодные ночи нередко сводят на нет все усилия.

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