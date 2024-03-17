«Тепло и сила»: как в Китае прошло празднование русской Масленицы

В Китае в рамках Года культуры России прошло празднование русской Масленицы. Посетителей пекинского выставочного центра познакомили с народными песнями и танцами и угощали традиционными блюдами русской кухни, в том числе блинами.
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