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Косиняк-Камыш назвал недопустимым вхождение Украины в ЕС под бандеровским флагом

Косиняк-Камыш назвал недопустимым вхождение Украины в ЕС под бандеровским флагом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сохранение на Украине символического статуса Степана Бандеры может стать одним из препятствий на пути страны к полноценному вступлению в Евросоюз.

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