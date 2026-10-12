«Металлург» выиграл 3-й матч подряд после отстранения Разина, сегодня – 3:2 с «Торпедо» в овертайме. Магнитогорский клуб идет 1-м в КХЛ

« Металлург » обыграл « Торпедо » (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 9-я победа магнитогорского клуба в 11 последних встречах и 3-я подряд после отстранения главного тренера Андрея Разина .
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