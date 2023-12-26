Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA

Студия MAPPA («Магическая битва», «Человек-бензопила») поделилась новым трейлером (у нас — с русскими субтитрами) оригинального сериала «Буттигири?!» от постановщицы Хироко Уцуми («Банановая рыба», эпизоды «Кэйон!»).
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