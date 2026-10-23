Бывшая советская ракетная подводная лодка К‑24 проекта 651, ныне музей U‑461 в Пенемюнде В Пенемюнде лодку видно ещё с берега, и цепляется глаз за четыре длинных контейнера на палубе — рубку замечаешь уже потом.