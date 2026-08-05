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ТАСС

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В КБР турнир по силовому спорту соберет более 100 спортсменов

В КБР турнир по силовому спорту соберет более 100 спортсменов

ПЯТИГОРСК, 5 августа. /ТАСС/. Более 100 спортсменов приедут на чемпионат и первенства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по силовому спорту, которые 28-29 августа пройдут в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики.

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