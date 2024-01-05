«Вместе с Россией»: как развивается Донецкая Народная Республика в составе РФ

Донецкая Народная Республика вошла в состав России около полутора лет назад. ДНР вместе с тремя другими новыми регионами РФ стала частью Федерации 30 сентября 2022 года после проведенного всенародного референдума.
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