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Кормье – о бое Джонса и Миочича: «Джона ждет более серьезный вызов»

Бывший двойной чемпион UFC и комментатор Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочич будет более тяжелым соперником для Джона Джонса, чем Сирил Ган, которого Джонс задушил за две минуты на UFC 285.

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