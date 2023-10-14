"Ему нет равных". Названа уникальная особенность Су-57

Су-57 выделяется среди истребителей пятого поколения не только совершенно уникальным спектром использования в реальных боевых действиях, но и дальностью поражения и широким арсеналом ракет дальнего действия, пишет MWM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии