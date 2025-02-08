Style Transfer

Изменение стиля изображения. Основано на Pix2pix. Может применяться в широком спектре задач, включая синтезирование фотографий из карт меток, генерацию цветных фотографий из черно-белых изображений, превращение фотографий Google Maps в воздушные изображения, а также преобразование эскизов в фотографии.