Style Transfer

Изменение стиля изображения. Основано на Pix2pix. Может применяться в широком спектре задач, включая синтезирование фотографий из карт меток, генерацию цветных фотографий из черно-белых изображений, превращение фотографий Google Maps в воздушные изображения, а также преобразование эскизов в фотографии.
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