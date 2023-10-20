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ГП показала кадры экстрадиции из Сербии псевдостоматолога-афериста

Генпрокуратура России опубликовала кадры экстрадиции из Сербии псевдостоматолога Дмитрия Святковского, который купил диплом врача ради получения 1 млн рублей, став участником госпрограммы "Земский доктор".

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