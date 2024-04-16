Мэр затопленного Орска прокомментировал покупку сыном квартиры в Дубае

ОРСК, 16 апреля, ФедералПресс. Василий Козупица, мэр города Орск, высказал свое мнение об информации в Сети, что его сын Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после начала частичной мобилизации, а также приобрел квартиру в Дубае.