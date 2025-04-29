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Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы

Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы

В преддверии Дня Победы появились новые мошенничесские схемы, связанные с этим праздником. Специалисты по безопасности в беседе с РИА Новости рассказали, как злоумышленники применяют тему 80-летия Победы в своих махинациях.

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