На Украине ширится серьёзная истерия среди так называемого прозападного сообщества этой страны ввиду мало того, что предательских, так ещё и «гангстерских» действий бывшего «бога нации» — Соединённых Штатов Америки.
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