Сила в единстве: в лагере «Ровесник» дети создали Древо дружбы и поиграли в народные игры

В лагере «Ровесник» дети отправились в этнографическое путешествие по России. 25 августа специалисты Тверского областного Дома народного творчества провели в детском оздоровительном лагере «Ровесник» (Калининский муниципальный округ) интерактивную программу «Игры народов России».
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