Трагическая утрата: Олег Юдин, актер «Плевако», покинул нас Юлия ЧелкановаС печальным известием о кончине известного актера Олега Юдина, который стал любимцем зрителей благодаря своим ролям в популярных сериалах, выступили его близкие.
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