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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Сафонов и Елена Сергеева выиграли ультрамарафон «Длинные аллеи»

30 августа в Гатчине (Ленинградская область) прошел ультрамарафон «Длинные аллеи». Участникам были доступны следующие дистанции: 63,3 км, 42,2 км, 21,1 км, 5,275 км, 1,6 км.

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