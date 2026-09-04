How Central Asia is making America Great again

Bishkek, September 2026. Meeting of the special envoy of the US President Trump Paolo Zampolli with the Director General of the state enterprise "National Company "Kyrgyz Temir Zholu" ("Kyrgyz Railway") Azamat Sakiyev.
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