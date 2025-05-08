Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону. Украинскую. Нет, конечно, американский истеблишмент давно и последовательно занимал сторону украинских нацистов, но Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев играл в неопределенность.
Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону
Комментарии
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Анатолий
Трамп стремится остановить войну думаете из за гуманности своей? Ошибаетесь! Ему необходимо остановить войну для того,чтобы Россия не заняла территории, на которых Зеленский пообещал ему месторождения редкоземельных металлов.
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5 час.
Serg Makon
Редкоземельные металлы как раз и погубят Трампа.
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2 час.
Андрей
Трамп, НеТрамп... Какая разница! В годы второй мировой мы по чистой случайности были союзниками! Американцы за свою выгоду своих союзников ( читай вассалов") гнобят, неужели они с Россией будут церемониться? Этим только сапогом по морде, и то это их людьми не сделает!
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39 мин.
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