Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

Трамп стремится остановить войну думаете из за гуманности своей? Ошибаетесь! Ему необходимо остановить войну для того,чтобы Россия не заняла территории, на которых Зеленский пообещал ему месторождения редкоземельных металлов.

Андрей

Трамп, НеТрамп... Какая разница! В годы второй мировой мы по чистой случайности были союзниками! Американцы за свою выгоду своих союзников ( читай вассалов") гнобят, неужели они с Россией будут церемониться? Этим только сапогом по морде, и то это их людьми не сделает!