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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Ласицкене: «Мысли о завершении карьеры, естественно, есть. Головой я не хочу на пенсию – чувствую себя хорошо, люблю прыгать»

«Эти мысли, естественно, есть, они приходят, это невозможно блокировать в себе, они приходят от окружающих, приходят себе самой.

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