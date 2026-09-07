Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана высоко оценил мужество жителей республики — участников СВО, отметив, что дагестанцы героически проявляют себя на всех уровнях командования — от рядового до высшего офицерского состава — и достойно выполняют боевые задачи в различных группировках войск.