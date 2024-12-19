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Пушилин заявил, что Зеленский стал обузой для нового руководства США

Пушилин заявил, что Зеленский стал обузой для нового руководства США

Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства Соединенных Штатов, избранный американский президент Дональд Трамп вряд ли простит украинскому лидеру ставку на своих политических соперников — демократов.

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