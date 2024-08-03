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На Сахалине нашли устрицу с рекордным количеством жемчужин

На Сахалине нашли устрицу с рекордным количеством жемчужин

На Сахалине в лагуне Буссе местный житель обнаружил устрицу, которая преподнесла настоящий сюрприз. Внутри нее нашли рекордное количество жемчужин – целых 45 штук! Об этом сообщает телеграм-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

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