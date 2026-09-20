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Газета.ру

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США призвали американцев быть осторожными на Ближнем Востоке из-за Йемена

США призвали американцев быть осторожными на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американские посольства сразу в различных странах Ближнего Востока в очередной раз распространили предупреждение для граждан Соединенных Штатов, находящихся на Ближнем Востоке в связи с напряженной ситуации в регионе.

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