10+ историй, которые могли приключиться только в столовых

Порой в столовых можно не только поесть, но и попасть в историю, которая запомнится на всю жизнь. Это случилось и со многими пользователями сети, которые щедро поделились случаями, произошедшими с ними в столовых.
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