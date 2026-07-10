Гагарина через суд пытается отменить санкции ЕС против себя

Помимо отмены санкций, певица требует оплатить ей издержки.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Певица Полина Гагарина подала иск против Совета ЕС, в котором требует отменить продление введенных против нее санкций.
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