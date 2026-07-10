ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 902 подписчика

Гагарина через суд пытается отменить санкции ЕС против себя

Гагарина через суд пытается отменить санкции ЕС против себя

Помимо отмены санкций, певица требует оплатить ей издержки.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Певица Полина Гагарина подала иск против Совета ЕС, в котором требует отменить продление введенных против нее санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии