Ноябрьские магнитные бури: как подготовиться метеозависимым к неожиданным изменениям Ирэн ОрлонскаяВ ноябре 2024 года ожидаются магнитные бури, которые могут оказать влияние на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.
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