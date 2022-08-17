Царьград

4 594 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Veera Golub
    ЕС показывает свой идиотизм и полную деградацию"Это позорно": Да...
  • Людмила
    Когда же эти мрази- убийцы успокоятся ?!Укронацисты вновь...
  • Татьяна Шаблий
    Отдать их на растерзание своим коллегам, сук продажныхДетали громкого з...

Первый в России "Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево

Первый в России "Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево

В первые выходные сентября в Подмосковье пройдет "Фестиваль Магии". Волшебный мир фокусов, иллюзии, ловкости рук и никакого мошенничества! 50 лучших фокусников и иллюзионистов России выступят 3 сентября на центральной набережной Орехово-Зуева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх