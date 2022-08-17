Первый в России "Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево

В первые выходные сентября в Подмосковье пройдет "Фестиваль Магии". Волшебный мир фокусов, иллюзии, ловкости рук и никакого мошенничества! 50 лучших фокусников и иллюзионистов России выступят 3 сентября на центральной набережной Орехово-Зуева.