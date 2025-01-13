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Царьград

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Секрет успешного похудения: важность сна и завтрака раскрыла врач-эндокринолог

Секрет успешного похудения: важность сна и завтрака раскрыла врач-эндокринолог

Врач-эндокринолог Мария Калошина из Московской области рекомендует худеющим спать не менее 8 часов и ложиться до 23:00, чтобы активировать гормон липазу для расщепления жиров.

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