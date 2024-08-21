Турецкий политик: нападение ВСУ на Курскую область может привести к появлению новых фронтов Действия украинских военных в российском приграничье закончатся провалом.
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Турецкий политик: нападение ВСУ на Курскую область может привести к появлению новых фронтов Действия украинских военных в российском приграничье закончатся провалом.
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